Киев, 20 сентября, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Лидер партии «Батькивщина» и одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что жители Львова разочаровались в нынешней власти Украины.

European People's Party Юлия Тимошенко

Об этом она сказала на согласительном совете лидеров фракций парламента 19 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тимошенко, в частности, сказала, что в выходные побывала на книжном форуме во Львове и пообщалась с жителями этого города. По ее словам, во время бесед львовяне потребовали возвращения «злочинной влады» (режима свергнутого президента Украины Виктора Януковича — ИА REGNUM).

«Я впервые услышала от львовян требование о том, что если демократические силы, которые при власти сейчас, не способны управлять страной, то пусть уходят и возвращают «злочинну владу», которая делала для людей лучше. Такого количества слез, проклятий и безнадежности я не видела», — заявила Тимошенко.

Также экс-премьер Украины отметила, что правительственный проект бюджета на 2017 год — это «бюджет сознательного уничтожения украинцев».

«Все, кто поддержит этот документ, станут сообщниками власти, внедряющей в жизнь стратегию абсолютной бедности украинцев… В проекте государственного бюджета на 2017 год существенно сокращают социальную помощь уязвимым слоям населения, отсутствует индексация зарплат и пенсий, а дефицит Пенсионного фонда — 57%. Когда такое было, чтобы дефицит Пенсионного фонда составлял почти 57%? Это означает, что власть практически уничтожила Пенсионный фонд. А дефицит 57% создан искусственно из-за того, что почти вся экономика находится в тени, придется покрывать все из госбюджета. Это означает, что деньги, которые правительство должно использовать на повышение пенсий, пойдут на то, чтобы заплатить хотя бы те пенсии, которые есть», — заявила она.