Вашингтон, 20 сентября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Популярность президента России Владимира Путина среди американских граждан заметно выросла за последний год. В основном ему симпатизируют сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом пишет журналистка The Financail Times Кортни Уивер.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Уивер отмечает, что Путин, осуждаемый Западом на протяжении последних лет, поддерживается «небольшим, но внушительным фан-клубом» в США». «Что кажется еще более невероятным — этот фан-клуб, по-видимому, растет», — написала она.

Отмечается, что в прошлом месяце компания Economist и YouGov провела в США социологический опрос, выявивший только 27% сторонников Республиканской партии, которые относятся к Путину отрицательно.

«Для сравнения: два года назад этот показатель составлял 66%. 85% республиканцев сказали, что считают Путина сильным лидером, тогда как всего 18% республиканцев сказали то же самое о Бараке Обаме», — отмечается в сообщении.