Саратов, 20 сентября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В Саратовской области на выборах в Госдуму по четырем одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России», КПРФ получила 10,37% голосов избирателей, ЛДПР — 9,36%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Итоги выборов

В Саратовском одномандатном округе №163 от «ЕР победил глава Саратова Олег Грищенко набрал 53,08% голосов избирателей, глава саратовского горкома Александр Анидалов — 12,47%, от ЛДПР депутат Госдумы Антон Ищенко — 10,66%.

По Балаковскому округу № 164 от «ЕР» глава аграрного комитета Госдумы Николай Панков показал результат 65,79%, от ЛДПР Сергей Ашихмин — 8,59%, председатель Саратовского областного отделения общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз — Надежда России» от КПРФ Ольга Лубкова — 7,88%.

По Балашовскому округу № 165 от «ЕР» сенатор Совфеда Михаил Исаев набрал 53,71%, от КПРФ депутат Госдумы Ольга Алимова — 14,04%, от ЛДПР Светлана Мартынова — 10,40%.

По Энгельсскому одномандатному округу № 166 победил от «ЕР» депутат Госдумы Василий Максимов — 53,77%, от КПРФ депутат Саратовской облдумы Сергей Афанасьев — 19,04%, от ЛДПР — Дмитрий Пьяных — 8,19%.

По единому муниципальному избирательному округу победила «ЕР» — 61,34%, КПРФ — 11,83%, ЛДПР — 9,77%, «Справедливая Россия» — 6,19%.

За депутатские мандаты боролись 104 кандидата по одномандатным избирательным округам. Выборы в Саратовскую городскую думу выиграли Александр Янклович (округ № 1), Виктор Марков (округ № 2), Александр Гуреев (округ № 3), Сергей Агапов (округ № 4), Сергей Крайнов (округ № 5), Вячеслав Доронин (округ №6), Елена Злобнова (округ № 7), Евгений Чернов (округ № 8), Константин Лекомцев (округ № 9), Алексей Березовский (округ № 10), Олег Комаров (округ № 11), Наталия Груколенко (округ № 12), Адель Славутин (округ № 13), Олег Мастрюков (округ № 14), Вячеслав Тарасов (округ № 15), Алексей Полянский (округ № 16), Сергей Сурменев (округ № 17), Александр Белов (округ № 18), Дмитрий Кудинов (округ № 19), Юрий Ерофеев (округ № 20).

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в 2016 году зарегистрированы в качестве избирателей 1 млн 963 тыс. человек, в Саратове — 676 тыс. 418.