Элиста, 20 сентября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. В Калмыкии запущен новый мусоросортировочный комплекс. Он стал первым подобным объектом, построенным на территории степной республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Калмыкии 20 сентября.

glava.region08.ru Мусоровывозящие машины

Строительство комплекса велось за счет инвестора — группы компаний «Чистый город». Объект разместился в нескольких километрах от Элисты. Современное оборудование способно обработать порядка 400 тысяч кубометров отходов в год. Отмечается, что мощности комплекса хватит на то, чтобы полностью обеспечить потребности Калмыкии в обработке отходов.

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На этом волгоградский инвестор свою деятельность в республике прекращать не планирует. Строительство этого объекта — лишь первый этап инвестиционного проекта. Во второй половине следующего года компания намерена построить здесь полигон твердых коммунальных отходов.

«Сортировочный комплекс позволит свести к минимуму количество размещаемых отходов на полигоне. В целом реализация проекта позволит улучшить экологическую ситуацию республики, вовлечет отходы во вторичный оборот, создаст новые рабочие места», — пояснили в пресс-службе.

Первые месяцы работы комплекса покажут, какие полезные компоненты будут перерабатываться в республике, а какие направляться на другие перерабатывающие производства компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее активисты ОНФ отмечали, что проблема несанкционированных свалок в степной республике стоит остро и может обернуться экологической катастрофой. Специализированные контейнеры для сбора отходов отсутствуют даже в районных центрах, поэтому жители республики вынуждены вывозить бытовые отходы просто в степь или ночью бросать соседу под забор. Такая ситуация характерна для каждого района.

На всю республику зарегистрирована всего лишь одна санкционированная свалка. Да и эта труднодоступна — она находится в столице региона в нескольких сотнях километров от многих населенных пунктов. Ежегодно туда свозится приблизительно 90 тыс. тонн отходов. При этом в регионе нет ни одного завода по утилизации. Сортировка и переработка ТБО на единственной в республике законной свалке производится «вручную», мусор там просто складируется.