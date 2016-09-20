Якутск, 20 сентября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Экс-глава Забайкалья Константин Ильковский, который может получить место в Госдуме РФ по итогам прошедших выборов, уже стремится дальше. Он заявил о том, что готов возглавить регион, если будет такая возможность.

республика-саха-якутия.рф Широка страна моя родная

Своё намерение Константин Ильковский озвучил в интервью Якутия.инфо. «Да, я готов возглавить республику, я об этом уже говорил», — отметил он.

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Темой беседы были энерготарифы. В интервью региональному СМИ экс-глава Забайкалья заявил о том, что возможность снизить их в республике есть. «Она связана с уходом от перекрестного субсидирования. Как, например, произошло с Южной Якутией. Как только она вошла в Единую национальную электрическую сеть, сразу же изменились тарифы для промышленников. Они стали значительно ниже. Технологически Якутия — и Центральная, и Западная — уже вошла в Единую национальную электрическую сеть де-факто. Теперь это надо сделать де-юре. По моей оценке, с 1 июля 2018 года тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей должны будут снизиться в пределах 30−35 процентов», — считает Константин Ильковский.

По его мнению, нагрузку высоких тарифов Севера должны нести не предприниматели, а государство: «Ведь вы, когда приходите в магазин и покупаете продукты, вы не доплачиваете за Северный завоз. Так должно быть и в случае с промышленными потребителями электроэнергии».

Средства на субсидирование тарифов надо закладывать в бюджете, уверен без пяти минут депутат Госдумы: «По сути, это инвестиция. То есть правило простое: прежде чем получить прибыль, мы должны вложиться. Последует мультипликативный эффект: как только мы снизим тарифы, сразу некоторую свободу почувствуют малый, средний и крупный бизнес. Крупный бизнес получил бы возможность реализовать какие-то инвестиционные проекты и заплатить больше налога на прибыль».

Напомним, в качестве основной причины отставки экс-губернатора Забайкалья называлась неудовлетворительная работа региональных властей по расселению граждан из аварийного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в «Справедливой России» утверждают, что Константин Ильковский по итогам прошедших выборов получит место в федеральном парламенте. Напомним, он шёл вторым номером по партсписку, но возглавлявший региональную группу кандидатов Федот Тумусов сядет в депутатское кресло в результате победы по одномандатному округу.

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