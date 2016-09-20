Токио, 20 сентября, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Японские исследователи обнаружили самый древний рыболовный крючок на юго-востоке Японии, сообщает 20 сентября Kyodo News.

pnas.org Древний рыболовный крючок, обнаруженный на юго-востоке Японии

Исследователи определили возраст рыболовного крючка благодаря радиоуглеродному анализу слоя древесного угля, в котором он был найден. Его возраст составил от 22 тыс. 770 лет. Длина крючка составляет 1,4 см, он выполнен в форме полумесяца из раковины морской улитки.

«Это драгоценный исторический материал, раскрывающий новый аспект палеолитического периода, в течение которого, как были убеждены ученые, люди в основном охотились на земле», — сказали японские исследователи.

Рыболовный крючок был найден в 2012 году во время раскопок вблизи пещеры Сикитари, расположенной в префектуре Окинава. Найденный рыболовный крючок стал самым древним рыболовным крючком в мире.