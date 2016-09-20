Киев, 20 сентября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в Нью-Йорке встретился с представителями бизнеса США. Отчет о мероприятии приводит пресс-служба главы Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

В начале встречи Порошенко поблагодарил Американско-Украинский деловой совет за его поддержку в развитии сильных и плодотворных деловых связей между двумя странами за последние 20 лет.

«Желаю, чтобы в один прекрасный день заголовки в газетах об Украине были не об обстрелах в Донбассе, но о возможности для международного бизнеса на востоке Украины, в том числе — в украинском Крыму», — отметил он.

Также Порошенко отметил, что, «несмотря на продолжающуюся агрессию со стороны России», Украина продолжает работать над укреплением экономики, усилением обороноспособности, бороться с коррупцией. Он заявил, что на Украине стабилизирована макрофинансовая ситуацию, очищена банковская система, обратив внимание и на начало реформы судебной ветви власти «для искоренения коррупции в судах, которая препятствует работе бизнеса».

Далее он проинформировал, что недавно в Киеве был создан Национальный инвестиционный совет Украины, работа которого направлена на наработку предложений для преодоления ключевых препятствий для инвестирования на Украину, и представил нового секретаря совета, экс-главу своей администрации Бориса Ложкина.

«Инвесторы… открывают для себя украинский рынок и пользуются имеющимися возможностями для развития своего производств на Украине… Мы сейчас начинаем реализацию обширной программы приватизации… Сейчас правильное время и место для инвестирования в Украину», — заявил в завершение Порошенко.

Ранее украинское госинформагенство «Укринформ» сообщило, что в сентябре министр торговли США Пенни Прицкер приедет на Украину вместе с крупными инвесторами для переговоров по конкретным проектам.