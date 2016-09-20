Москва, 20 сентября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Новым директором школы №57 в Москве стал бывший директор лицея № 1581 Александр Тверской, его заместителем назначен экс-проректор Российской экономической школы Андрей Бремзен. Об этом сообщил член управляющего совета учебного заведения Илья Ноткин на своей странице в соцсети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«По итогам событий и множества переговоров последних недель и дней — лёд тронулся», — говорится в сообщении.

Тверской и Бремзен приступят к работе с 20 сентября, срок их полномочий закончится 31 июля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года в интернете появились публикации о многолетней связи одного из педагогов школы №57 с ученицами. В дальнейшем к проверкам в школе приступил Следственный комитет России (СКР).

После того как информация была предана огласке, директор учебного заведения Сергей Менделевич подал заявление об уходе.

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