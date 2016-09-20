Москва, 20 сентября, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Вновь на сцене тема алжирской встречи нефтедобытчиков. Во-первых, стало известно, что ее перенесли на 28 сентября вместо первоначально запланированного 27-го. Это породило массу слухов и надежд на то, что все-таки что-то серьезное грядет. Представители ОПЕК явно готовятся к серьезным переговорам, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Во-вторых, масла в огонь подлил президент Венесуэлы Николас Мадуро, заявивший, что нефтедобывающие страны действительно близки к достижению консенсуса для стабилизации нефтяных рынков. По его словам, соглашение будет объявлено в этом месяце. А третьим фактором поддержки Brent стало масштабное ослабление доллара США в преддверии заседания ФРС», — пояснила Афанасьева.

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«Все три фактора носят довольно кратковременную природу и имеют скорее спекулятивный характер, поэтому не исключено, что уже сегодня, 20 сентября, нефть вновь выйдет на распродажу. Особенно если отчет от Американского института нефти покажет рост коммерческих запасов значительнее прогнозов. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 45,40», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 20 сентября, цены на нефть снижаются, поскольку инвесторы вновь переключили внимание на проблему устойчивого переизбытка предложения на рынке после слов министра нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино днем ранее о необходимости сокращения производства на 10% для соответствия текущему уровню спроса. По состоянию на 08:14 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,33% — до $45,80 за баррель. Цена на нефть марки WTI опускалась на 0,55% — до $43,62.