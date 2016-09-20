Киев, 20 сентября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в США провел переговоры с кандидатом в президенты Хиллари Клинтон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Как сообщает пресс-служба Порошенко, главная тема переговоров — ситуация в Донбассе. «Сегодня Украина борется за свободу и демократические ценности, которые объединяют весь цивилизованный мир», — заявил он, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации пресс-службы, собеседники согласились, что «в противостоянии российской агрессии важным является укрепление трансатлантического единства и солидарности с Украиной». Была также отдельно отмечена «действенность» санкционной политики Запада против России.

В ходе дальнейшего разговора Порошенко поблагодарил Хиллари Клинтон за «постоянную и твердую поддержку» Украины.

Согласно источнику, кандидат в президенты США отметила, что за последнее время Украина достигла «важного прогресса в осуществлении реформ», и выразила свою поддержку в их продолжении. Она также передала приветствие украинскому народу по случаю 25-летия независимости.

Также Порошенко отдельно встретился с экс-президентом США Биллом Клинтоном. Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, встреча была «очень теплая и дружественная». Другие подробности переговоров не уточняются.

«Протокольная встреча с Хиллари Клинтон длилась едва ли пять минут. За это время они с трудом успели натянуто, изможденно поручкаться под вспышками фотокамер», — уточняет политический эксперт Михаил Павлив. «Зато встреча с Биллом была долгой, улыбчивой, в теплой, дружественной, как говорят, атмосфере», — подчеркивает он.

«Токсичность Петра Алексеевича (Порошенко) для действующих западных политиков уже обретает угрожающие значения, встречи с ним нежелательны и вредят имиджу. Зато заслуженные политические пенсионеры, за увесистый куш, всегда готовы похлопать по плечу очередного «нашего дорогого друга», — делает вывод эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне своей поездки в США на конференции в Киеве президент Украины заявил, что в Нью-Йорке он рассчитывает встретиться с двумя кандидатами в президенты США.

«Кандидат от демократов Хилари Клинтон — уже подтвердила согласие на встречу в Нью-Йорке. Мы еще ждем такого же подтверждения от Дональда Трампа. Но я уверен, что у меня есть достаточно аргументов, чтобы убедить обоих поддерживать Украину», — заявил Порошенко 16 сентября.