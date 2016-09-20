Москва, 20 сентября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Торги по нефти 19 сентября завершились незначительным снижением. На торгах в Штатах баррель Brent дорожал до $46,89 на спекуляциях по вопросу заморозки уровня добычи нефти, который будет обсуждаться на заседании производителей в Алжире.

asrenaft.com Добыча нефти

Власти Венесуэлы заявили о возможном скором заключении членами ОПЕК и производителей вне картеля договора о стабилизации добычи нефти. К закрытию торгов цена снизилась на 2,17%, до $45,87 на фоне укрепления американского доллара.

В Азии баррель Brent стоит $45,79 (-0,19%). Цена вернулась к пятничному минимуму $45,47. На текущий момент он является ключевой поддержкой для покупателей фьючерсов на нефть. Вечером Американский институт нефти опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. Пожалуй, это единственный отчёт, который может оказать влияние на котировки к закрытию торгов.

Сегодня, 20 сентября, в первой половине дня динамика котировок будет зависеть от направления движения индекса доллара. При дорожающем долларе высоки риски опуститься ценам на Brent под уровень $45,50. Чтоб вернуться к отметке $47, покупателям нужно как можно быстрее закрепиться выше уровня $46,25.

Волатильная торговля на нефтяном рынке сохранится 21 сентября, пока не пройдёт заседание FOMC. Скорее всего, стоимость Brent до оглашения решения ФРС США останется в ценовом диапазоне $45,30-$47,00.