Москва, 20 сентября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 19 сентября завершились снижением по доллару и евро. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,72%, до 65,65 рубля, евро/рубль — на 0,5%, до 72,27 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Укреплению национальной валюты способствовали несколько факторов: S&P повысило свой прогноз по рейтингу РФ, снижение внутриполитических рисков после состоявшихся выборов в Госдуму, налоговый период, дорожающая нефть и высокий спрос на российские финансовые инструменты со стороны зарубежных инвесторов.

На американской сессии курс доллар/рубль снижался до 64,35 рубля, евро/рубль — до 71,99 рубля. Трейдеры стали активно покупать российскую валюту, когда в новостных лентах появились сообщения, что Владимир Путин положительно оценил результат прошедших 18 сентября выборов и поблагодарил граждан страны, которые проголосовали на них. Победа партии «Единая Россия» и сохранение политического курса положительно отразились на динамике курса рубля.

К закрытию торговой сессии курс доллара восстановился до 64,77 рубля, евро/рубль — до 72,39 рубля. Восходящая коррекция рублёвых пар была вызвана снижением нефтяных котировок после их роста на спекуляциях по вопросу заморозки уровня добычи нефти, который будет обсуждаться на заседании производителей в Алжире.

В Азии баррель Brent стоит $45,80 (-0,15%). Цена вернулась к пятничному минимуму $45,47. На текущий момент он является ключевой поддержкой для покупателей фьючерсов на нефть.

Как говорилось ранее, ключевое событие недели — заседание FOMC и пресс-конференция Дж.Йеллен. На сентябрьском заседании не ожидается повышения ставки, а значит, курс рубля останется торговаться до среды около уровня 65 руб. При отскоке цен на нефть от $45,50 курс доллара сегодня, 20 сентября снизится до 64,15 руб., евро/рубль — до 71,85 рубля.