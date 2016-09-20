Торонто, Канада, 20 сентября, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею, переигравшая на Кубке мира-2016 команду молодых звезд Северной Америки (4:3), по-настоящему вернулась в турнир. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил капитан национальной команды Александр Овечкин.

wch2016.com Сборная России по хоккею

«Все ребята, которые были на льду в матче с североамериканцами, выложились полностью, — сказал Овечкин. — Это правда, надо всех выделить».

По словам форварда «Вашингтона», подопечные Олега Знарка теперь по-настоящему вернулись в турнир.

«Знарок так и говорил перед игрой: одна победа, и для нас все только начнется», — сказал Овечкин.

Сборная России в понедельник со счетом 4:3 переиграла команду молодых звезд Северной Америки в матче Кубка мира в Торонто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября сборная России обыграла команду молодых звезд Северной Америки в матче второго тура группового этапа Кубка мира-2016. Встреча, прошедшая на одной из ледовых арен в Торонто, завершилась со счётом 4:3.

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