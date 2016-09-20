Москва, 20 сентября, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Протокол о внесении изменений в Соглашение об образовании Международного инвестиционного банка (МИБ) и его Устав правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Изменения предусматривают утверждение новой редакции Соглашения об образовании МИБ и его Устава для их приведения в соответствие с современной международной практикой. Так, новая редакция учредительных документов МИБ предусматривает переход от применяемой в настоящее время системы голосования «одна страна — один голос» к пропорциональной системе в зависимости от доли в оплаченном капитале банка, что, отмечают в Минфине, в первую очередь отвечает интересам Российской Федерации

Кроме того, новыми документами предусмотрено введение трехуровневой системы корпоративного управления в банке — совет управляющих, совет директоров и правление. Кроме того, предполагается увеличение размера объявленного уставного капитала с 1,3 млрд евро до 2 млрд евро, введение так называемого капитала по требованию, защита прав миноритарных акционеров в процессе принятия решений, отказ от квотного распределения должностей в банке и переход к подбору персонала на конкурсной основе, преимущественно из граждан стран — членов МИБ. Официальными языками банка устанавливаются русский и английский языки, а языком делопроизводства — русский язык.

МИБ освобождается на территории России от всех налогов и сборов, как общегосударственных, так и местных (за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания), от таможенных сборов и ограничений при ввозе и вывозе товаров, предназначенных для служебного пользования. Имущество и активы МИБ, расположенные на территории России, обеспечиваются иммунитетом от любой формы административного и судебного вмешательства. Помещения МИБ, его отделений и представительств, а также архивы и документы МИБ являются неприкосновенными.

Международный инвестиционный банк (МИБ) является многосторонним банком развития, созданным в 1970 году, его члены — Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия, Чехия. Объявленный уставный капитал МИБ составляет 1,3 млрд евро, в том числе оплаченная часть — 313 млн евро. Доля Российской Федерации в оплаченной части уставного капитала МИБ составляет 47,92%.

Цель деятельности банка — содействие экономическому росту, повышению конкурентоспособности национальных экономик, расширению торгово-экономических связей и возможности взаимодействия в инвестиционной сфере в интересах его стран-членов.