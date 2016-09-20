Токио, 20 сентября, 2016, 07:53 — ИА Регнум. В Японии из-за сильного тафуна «Малакс» остались без электроэнергии около 246 тыс. квартир в префектурах Миядзаки и Кагосима (остров Хонсю), сообщает телеканал NHK.

sbs.com.au Тайфун в Японии

Шквальные порывы ветра скоростью до 60 метров в секунду оборвали линии электроперечад и лишили частные дома электроснабжения. Из-за непогоды отменены более 100 внутренних авиарейсов — в основном, на островах Кюсю и Сикоку.

Перекрыто движение по ряду железных и автомобильных дорог, легкие ранения получили не менее четырех человек. Возможна эвакуация — в префектуре Коти ее ожидают более 2,5 тыс. человек, в горных районах префектуры Токусима (Сикоку) — более 30 тыс. человек.

К 21 сентября тайфун «Малакас» достигнет района Токио.