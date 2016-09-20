Москва, 20 сентября, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Законопроект о единовременной выплате пенсионерам правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября. Размер выплаты составит 5 тыс. рублей.

oka-info.ru Пять тысяч рублей

Право на единовременную выплату имеют лица, постоянно проживающие на территории России и являющиеся в соответствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, которые выплачиваются Пенсионным фондом России. «Это все пенсионеры, которые получают пенсии через Пенсионный фонд, вне зависимости от того, работают они или нет», — отметил ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Единовременная выплата будет производиться территориальными органами Пенсионного фонда на основании документов, имеющихся в их распоряжении. Порядок единовременной выплаты устанавливается Минтрудом России.

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«Деньги будут предоставлены в январе, причем эти деньги, как и пенсии, не будут облагаться никакими налогами», — сказал Медведев.

Расходы на эти цели составят 221,7 млрд рублей. Выплаты получат свыше 44 млн человек — почти треть населения страны.