Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который 20 сентября прибыл в Нью-Йорк для участия в 71-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, в ближайшее время проведет переговоры с сирийским коллегой Валидом Муалемом. Об этом, как сообщает RT, говорится в заявлении МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Запланирована встреча с министром иностранных дел Сирии», — отмечается в сообщении.

В министерстве иностранных дел РФ ранее сообщили, что дипломат Сергей Лавров в рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проведет ряд двусторонних встреч и мероприятий высокого уровня.

«Он (Сергей Лавров) примет участие в традиционных встречах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах, включая ОДКБ, БРИКС, ДВЗЯИ, международный «квартет» посредников по ближневосточному урегулированию и другие, а также в организуемых «на полях» ГА тематических мероприятиях высокого уровня по актуальным проблемам», — говорится в сообщении.

Выступление главы МИД РФ на Генассамблее ООН состоится 23 сентября.

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