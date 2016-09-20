Петропавловск-Камчатский, 20 сентября, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Камчатка с большими проблемами начинает отопительный сезон. В частности, они возникли в столице региона, где из-за холода некоторые школы вынуждены сокращать уроки на 10 минут. Власти грозят управляющим компаниям привлечь к ответственности, так как именно они вовремя не готовы принять теплоноситель от энергетиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

О том, что отопительный сезон на Камчатке стартует примерно на две недели раньше обычного губернатор Владимир Илюхин объявил еще в минувшую пятницу. Тогда же говорили, что для запуска систем нужно будет 2−3 дня, но большинство домов в столице края не отапливаются до сих пор. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатскэнерго, всему причиной неготовность управляющих компаний.

«225 жилых домов, получающих тепло и ГВС от Камчатских ТЭЦ, технически не готовы принять теплоноситель. Так же в минувшие дни были запущены в работу 62 котельные в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Елизовском районе. В течение вторника будут введены в работу еще 2 котельные. Но из-за неготовности жилого фонда в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Елизовском районе энергетики не могут ввести в работу 13 котельных», — заявила пресс-секретарь Камчатскэнерго Елена Симаева.

Тем временем, проблемы с отоплением возникли и в социальных объектах города. В частности, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, в некоторых школах администрация приняла решение сократить для младшеклассников уроки на 10 минут — со среды они будут учиться по 35 минут. Соответствующее уведомление уже разосланы родителям.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM врио главы Госжилищной инспекции края Олег Суколин, к управляющим компаниям, по чей вине тепло в дома до сих пор не подано, будут применены меры административного воздействия. Он отметил, что компании обязаны были подготовить жилой фонд к зиме до 1 сентября. До 15 сентября они должны были получить паспорта готовности. Однако не все управляющие компании выполнили требования законодательства.

Напомним, обычно отопительный сезон начинался после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держалась на отметке +8 градусов или ниже. Но на прошлой неделе на Камчатку пришел циклон и температура резко упала, поэтому и было принято решение дать тепло в дома. Но пока у большинства жителей все также холодно.