Киев, 20 сентября, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Запрет

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Нагнетание ситуации вокруг проведения выборов в Государственную Думы на территории Украины началось примерно за 10 дней до даты голосования. МИД РФ 8 сентября заявил, что в Посольстве России в Киеве, а также в Генеральных консульствах (Львов, Харьков, Одесса) будут открыты избирательные участки для обеспечения голосования в заграничном избирательном округе. В связи с этим «…МИД России и ЦИК России призывают украинские власти обеспечить безопасность российских загранучреждений на территории Украины в период проведения голосования в течение дня 18 сентября 2016 года». Кроме того, российские дипломаты обратились с просьбой к международным организациям «…провести мониторинг обстановки вокруг российских загранучреждений на территории Украины».

Реакция последовала довольно быстро. В тот же день Верховная Рада Украины 269 голосами приняла обращение, в котором призвала иностранные государства не признавать результаты выборов в Государственную думу РФ «из-за их проведения на территории оккупированной Автономной Республики Крым».

10 сентября пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил прессе о том, что Украина отказывается проводить выборы на своей территории: «Президент поручил министру иностранных дел проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины». Дополнительно просьбу не признавать результаты выборов Порошенко озвучил во время встречи с послами стран G-7, состоявшейся 12 сентября.

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин уточнил корреспонденту «Европейской правды» суть претензий: «Если выборы в РФ проходят по федеральному округу, к которому РФ — вопреки международному праву и законам Украины — включает Крым, то я считаю, что такие выборы являются нелегитимными, а потому — юридически и политически ничтожными. В соответствии с Венской конвенцией, дипучреждения должны уважать законодательство страны пребывания. По Конституции Украины Крым является неотъемлемой частью Украины, и поэтому проведение выборов в округе, который включает Крым, в соответствии с украинским законодательством является недопустимым. В том числе — в дипломатических учреждениях РФ». Также министр заявил, что 10 сентября МИД Украины отправил соответствующую ноту российским коллегам.

А обозреватель издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко и вовсе выступил с предложением объявить персонами нон-грата и выдворить из Украины всех граждан РФ, которые придут голосовать на участки при диппредставительствах, а также дипломатов, которые выполняют обязанности председателей комиссий.

Первая реакция

На заявления украинских властей откликнулись в ОБСЕ. Глава миссии ОБСЕ на Украине Ян Петерсен сообщил журналистам, что наблюдатели организации не будут присутствовать в Крыму.

Также на призыв ВР Украины максимально оперативно откликнулись страны Прибалтики, чьи министерства иностранных дел в течение 14−15 сентября выступили со специальными заявлениями.

Литва: «Министерство иностранных дел Литовской Республики осуждает попытки Российской Федерации 18 сентября 2016 года организовать выборы в Государственную Думу России в Украинской Автономной Республике Крым, оккупированной и незаконно аннексированной в начале 2014 года. Невзирая на общую оценку данных выборов, которая последует позже, мы уже сейчас принципиально заявляем, что считаем выборы в Крыму незаконными и их результатов не признаем».

Латвия: «Латвия последовательно осуждает осуществленную Россией незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Решение о присоединении Крыма к Российской Федерации является грубым нарушением международного права и противоречит международным обязательствам РФ. В связи с вышесказанным хотим подчеркнуть, что организация выборов в Государственную Думу Российской Федерации в Крыму и Севастополе является незаконной, поэтому результаты выборов в созданных там избирательных округах не могут быть признаны».

Эстония: «Реализация этого плана станет очередным примером очевидного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины».

В похожем ключе высказалась во время брифинга посол США на Украине Мари Йованович: «Еще раз приведу позицию США: Крым есть и навсегда останется частью Украины, несмотря на все возможные юридические действия со стороны России. Мы никогда не признаем Крым как часть России. Мы также не признаем выборы в Госдуму, которые проходят на территории Крыма».

Реакция России

В ЦИК РФ заявили, что откроют в приграничных с Украиной регионах участки для желающих проголосовать, однако надеются на изменение позиции Украины. Посол России в Белоруссии Наталья Монастырская призвала проживающих на Украине граждан РФ приехать и проголосовать на одном из 7 участков, открытых в этой стране.

Протесты у посольства и консульств

Позиция украинской стороны изначально была слабой: нельзя запретить гражданам другой страны участвовать в выборах. Поэтому единственным выходом из ситуации было привлечение радикалов. Причём ход был настолько очевиден, что эксперты говорили о нём ещё за неделю до выборов. «Не исключаю, что возле посольств и консульств материализуются какие-то правые силы, какие-то радикалы, которые будут блокировать людей на подходах к участкам, а возможно и нападать на них. Официально, при помощи правоохранителей, воспрепятствовать россиянам голосовать Украина не может. Консульства и посольства — де-факто часть территории России. Поэтому будут использовать или радикалов или же придумают какую-то историю с минированием и под этим предлогом оцепить всю территорию, не допустив людей к голосованию. В любом случае создается очень конфликтная ситуация. Если в процессе воспрепятствования будут жертвы — это может иметь серьезные последствия», — совершенно верно спрогнозировал события 18 сентября политолог Руслан Бортник в комментарии ресурсу «Страна.ua».

Однако в результате день выборов в четырёх городах Украины, где расположены представительства РФ, прошёл неоднозначно.

Киев. В столице протесты стартовали заранее. Ещё 17 сентября представители группировки «С14» обстреляли посольство России с помощью фейерверков, а также оставили баннер с надписью «Русские свиньи, здесь вам не рады. Сегодня фейерверк, а завтра будут «грады».

С утра в день выборов посольство охранялось силами полиции. Однако она не смогла обеспечить порядок и удержать националистов от завязывания драк с избирателями. В результате трое националистов были задержаны, однако отпущены после составления протоколов об административном правонарушении, после чего вернулись обратно к посольству.

В день голосования посольство было оцеплено силами полиции и Нацгвардии Украины

Львов. По сообщениям ИА Укринформ, единственными посетителями консульства 18 сентября стали журналисты. Избиратели не пришли голосовать — не то из боязни, не то из-за того, что граждан РФ во Львове больше не осталось. Но не пришли и радикалы. Корреспондент «112.Украина» уточнила, что консульство работало (ряд СМИ ошибочно заявили о том, что 18 сентября оно было закрыто), а периметр вокруг него патрулировала Нацгвардия. Из более поздних сообщений СМИ стало понятно, что 38 россиян всё же проголосовали во Львове.

Одесса. Протесты в Одессе были сорваны, по сути, самими националистами. После попытки помешать одному из избирателей пройти на участок в консульстве, между ним и представителем «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникла потасовка. В неё вмешалась полиция, задержавшая нескольких членов ПС (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После чего протест переместился под райотдел с задержанными.

Харьков. Здесь охрану консульства осуществляло достаточное количество правоохранителей, чтобы воспрепятствовать радикалам мешать процессу голосования. Поэтому последние ограничились только акцией протеста, расположившись напротив посольства.

«Как бы мы не относились к России, нынешние действия радикалов под Посольством вредят Украине, сразу по нескольким причинам, — перечисляет имиджевые потери эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

«Украина как государство обязана обеспечивать безопасность дипломатов всех стран, даже тех, отношения с которыми напряжённые. Необеспечение этой безопасности — создаст негативную картинку в мировых СМИ, что повредит имиджу Украины… Видеосюжеты, показанные по российским телеканалам — мобилизуют провластный электорат и повысят явку избирателей. Причина в том, что электорату наглядно показали внешнюю угрозу. И раз Украина не обеспечила безопасность Посольству России, то не факт, что Россия не ответит тем же, не обеспечив безопасность Посольства Украины, если возникнут обострения», — анализирует эксперт.

А вот реакцию администрации президента Украины спрогнозировать оказалось так же легко, как и сами протесты радикалов. Близкие к АП политологи обвинили в их организации Кремль, которому, якобы, выгодно создавать именно такую картинку выборов на Украине. «О готовящихся провокациях перед российскими консульствами в Украине в день выборов в Госдуму мы с коллегами по Украинскому институту будущего предупреждали ещё в среду. Судя по новостям, у российских кураторов ВО Свобода всё идёт по плану. Транш получен, картинка создана», — написал своём Facebook политолог Тарас Березовец, позже удаливший запись после возмущённых комментариев представителей партии.

В итоге, согласно официальным данным, всего в голосовании на территории Украины приняли участие 369 человек.

Последствия

МИД Украины поспешил заявить, что проведение выборов на территории Крыма ставит под сомнение их легитимность. Это следует из комментария министерства: «Мы исходим из того, что указанные выборы являются еще одним свидетельством продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины, поскольку Крым это Украина; мы исходим из того, что указанные выборы являются априори нелегитимными, незаконными, нарушают международное право, устав ООН, законодательство Украины, а также нарушают Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, которая подтвердила территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Мы также исходим из того, что любые результаты этих выборов являются ничтожными и призываем мир не признавать легитимность указанных выборов, легитимность т.н. представителей и легитимность Государственной Думы, и считаем, что нужно усилить санкционное давление на всех причастных к проведению указанных выборов».

Лидер партии «Народный фронт» и экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время брифинга призвал обратиться «…к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и другим международным организациям с тем, чтобы мир не просто осудил выборы в Государственную Думу РФ, но и присоединился к украинской позиции о нелегитимности этого органа, который был избран Кремлем с нарушением всех норм международного права». Кроме того, Яценюк выразил надежду, что Петр Порошенко поднимет этот вопрос на Генассамблее ООН. В аналогичном ключе высказалась и Юлия Тимошенко.

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Андрей Магера выступил со специальным заявлением относительно того, выборы в новый российский парламент являются нелегитимными не только в Крыму, но и в целом в России.

«Хотел бы предостеречь от заявлений о «нелегитимности выборов в Государственную Думу ФС РФ только в Крыму и Севастополе». Подчеркиваю, что каждая цифра протокола ЦИК РФ о результатах выборов по пропорциональной части в общефедеральном избирательном округе является прямо зависимой от жалких «результатов голосования избирателей» на суверенной территории Украины (в Крыму и Севастополе). В очередной раз подчеркну: из-за фактора Крыма и Севастополя, что вытекает из сути общефедеральной пропорциональной составляющей существующей избирательной системы, выборы в Государственную Думу ФС РФ являются нелегитимными в целом», — заявляет Магера.

Теперь ход за парламентом — планируется, что Верховная Рада 21 сентября примет специальное постановление об обращении к странам Евросоюза и международным организациям с призывом не признавать результаты выборов в Госдуму РФ.

«Думаю, что сейчас результаты не признает не только Украина, но и другие участники играющие в одну игру с Киевом, — заявил политический эксперт, экс-шеф-редактор «Однако.Украина» и кандидат в Государственную Думу от КПРФ Семён Уралов в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM. — Относительно опасений — события в день выборов всё показали. В своём нынешнем состоянии РФ не способна ни обеспечить безопасность своих диппредставительств, ни безопасность граждан за границей. Поэтому эскалация будет продолжаться».

Между тем, в стане «не признающих» наметился раскол. Украина призывает признать нелегитимными выборы полностью. Аналогичную позицию занял Госдеп США. В Европе же пока готовы считать их такими только в Крыму. «Франция не признает ни законность организации, ни результаты голосования, которое прошло в Крыму 18 сентября», — заявили в МИД Франции.

В эфире радиостанции «Голос Столицы» политический эксперт Павел Карназыцкий спрогнозировал, что в итоге и ЕС, и Украине придется работать с этой Госдумой.

«Легитимность Госдумы должны установить граждане РФ. Европейскому сообществу придется сотрудничать и считаться с фактически существующей законодательной властью РФ. Признавать или не признавать выборы — это дело каждой страны. Но то, что ЕС придется работать с этой Госдумой, — это однозначно, потому что другой власти в России нет», — отметил эксперт.

«И Европа уже неоднократно показала, что она в первую очередь будет исходить из собственных интересов, плевали они на интересы Украины. МИД Украины официально, скорее всего, заявит о том, что выборы в Госдуму не признали. Но то, что придется украинским дипломатам сотрудничать с этим правительством — это уже тоже факт. Потому что другого просто в России не будет, в России будет именно эта Госдума», — заявил политолог.