Якутск, 20 сентября, 2016, 07:15 — ИА Регнум. 13 лесных пожаров зафиксировано в Якутии, за сутки огнём пройдено более 330 гектаров. Республика стала единственным регионом Дальнего Востока, где горят леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента лесного хозяйства по ДФО.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент). 1910

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По последним данным один из пожаров потушен и 5 локализовано. При этом в восьми муниципалитетах республики введён особый противопожарный режим: в Олекминском, Верхневилюйском, Намском, Горном, Ленском, Вилюйском, Сунтарском и Мирнинском районах.

Жители республики жалуются на задымление, дым окутал ряд территорий республики ещё 18 сентября. В МЧС региона подчёркивают, что мониторят состояние воздуха, и предельной допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

Дым из Якутии окутал также 5 муниципалитетов Приамурья: Селемджинский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский и Благовещенский районы. Причиной задымления в региональной гидрометеослужбе называют лесные пожары в Якутии, так как в Амурской области их не зафиксировано.

МЧС Якутии рекомендует в случае задымления не покидать помещения без острой необходимости либо использовать на улице специальные маски из сложенной в пять слоёв марли. Окна дома людям рекомендуют держать плотно закрытыми. В числе советов также не перенапрягаться физически, отказаться от пробежек и велосипедных прогулок и меньше курить, а также особо беречь от дыма детей и пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 86% гектаров леса Якутии в начале пожароопасного сезона 2016 года официально признали территорией, где пожары можно не тушить из-за труднодоступности и отсутствия угрозы для объектов экономики и населённых пунктов.

Руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко обращал тогда внимание на то, что 86% лесов Якутии — это 19,2% лесного фонда России.

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