Торонто, Канада, 20 сентября, 2016, 06:19 — ИА Регнум. Сегодня на Кубке мира 2017 сыграны два матча, один в Группе A и один в Группе B.

sports.ru Шайба

Группа A

[[[flag-cz]]] Чехия — Европа 2:3 ОТ (0:0 1:1 1:1 0:1)

Сборная Европы перед последним матчем с Канадцами обеспечили себе место в полуфинале. Шансы Чехии попасть в полуфинал минимальны.

Группа B

Северная Америка (U-23) — [[[flag-ru]]] Россия 3:4 (1:0 1:4 1:0)

России в последнем матче предстоит сыграть с командой Финляндии, которая завтра должна ещё сыграть с Швецией. Пока в этой группе возможны любые варианты.

Завтра, 20 сентября, после того, как Канада сыграет с США, а Финляндия с Швецией, станет понятен расклад перед последним туром.

Напомним, что за любую победу даётся два очка, а за поражение не в основное время (в овертайме или по буллитам) — одно очко.