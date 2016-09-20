Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2016, 06:03 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США «не имеют оправдания» укрывательству Фетхуллы Гюлена, и в очередной раз потребовал выдачи «террориста», сообщает Business Standart 20 сентября.

cyplive.com Реджеп Тайип Эрдоган — президент Турции и Барак Хуссейн Обама — президент США

Сообщается, что требование было выдвинуто турецким лидером в заявлении для прессы во время проходящей в Нью-Йорке ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН.

«Если США является нашим стратегическим союзником и нашим партнером по НАТО, то они не должны укрывать на своей территории террористов, таких как Гюлен и члены его организации», — заявил Эрдоган.

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Эрдоган также обрушился с критикой на Евросоюз в связи с заявлениями ряда европейских политиков о прекращении переговоров о членстве Турции в ЕС — по его словам, он «сдержал обещания» по миграционной сделке, и теперь призывает Европу в свою очередь «проявить честность».

Президент Турции в очередной раз отверг обвинения в нарушении прав человека после подавления попытки госпереворота в июле. По словам Эрдогана, все аресты в стране оправданы в связи с режимом чрезвычайного положения, которое одобрено парламентом страны. Более того, в соответствии с законом и конституцией, парламент может продлить чрезвычайное положение, которое пока введено на три месяца.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 сентября Министерство юстиции Турции направило в США официальный запрос об аресте исламского проповедника Фетхуллы Гюлена, которого Анкара считает основным организатором попытки военного переворота 15−16 июля.