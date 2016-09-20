Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2016, 06:02 — ИА Регнум. В результате обстрела гуманитарного конвоя ООН в сирийской провинции Алеппо погибло и получило ранения большое число людей. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

un.org Гуманитарный конвой ООН в Сирии

Точно количество погибших и пострадавших О-Брайен не назвал, уточнив только, что среди жертв обстрела есть волонтёры Сирийского Арабского Красного полумесяца.

Тем временем агентство Associated Press со ссылкой на базирующийся в Лондоне Центр по наблюдению за правами человека в Сирии сообщает, что погибли не менее 12 человек, среди них — водители грузовиков, волонтёры и сотрудники организаций.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дуярич сообщил, что в сирийской провинции Алеппо подвергся обстрелу гуманитарный конвой, доставлявший помощь 78 тысячам сирийцев в труднодоступном городе Урм аль-Кубра.

По его словам, в результате обстрела колонны из 31 грузовика, по меньшей мере 18 автомобилей были повреждены.