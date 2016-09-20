Якутск, 20 сентября, 2016, 06:23 — ИА Регнум. Житель Лекеченского наслега Вилюйского района Якутии Максим Харлампьев активно практикует в республике импортозамещение. Предприниматель занимается изготовлением итальянских сортов сыра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на портале малого и среднего предпринимательства республики. Якутянин уверен: изготовленные в республике сыры могли бы стать мировым брендом.

ufavesti.ru Моцарелла, рикотта, качотта

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Необычным для республики производством Максим Харлампьев занимается уже второй год. «Я произвожу четыре сорта сыра: плавленный — «страккино», десертный — «рикотта», мягкие — «качотта» и «моцарелла». Надо сказать, я не прогадал: на рынке сыропроизводителей в республике достаточно свободных мест — здесь и сейчас всего 2−3 предприятия», — отмечает предприниматель, надеясь, что его продукт под брендом «Лекеченский сыр» приобретёт попуулярность.

На необходимое для изготовление сыра оборудование Максим Харлампьев потратил 1,5 миллиона рублей. «Мы с отцом взяли кредит на такую сумму. Эти деньги я потом возместил с помощью субсидии Центра поддержки предпринимательства республики. Мой мини-завод состоял из мини-сыроварни, ванны и формы для сыра, холодильника. Позже я купил оборудование для вакуумной упаковки за 109 тысяч рублей. Можно сказать, мне повезло купить оборудование при хорошем курсе рубля. Не знаю решился бы я сейчас приобрести все это», — рассказал предприниматель.

По его словам, молоко, из которого изготавливается сыр, ему сдают местные жители и КФХ «Тускул». Предприниматель также рассказал, что кроме молока, в состав сыра входят специальная закваска и сычужный фермент, которые он заказывает из Москвы.

«Годовой план — 580 тонн. В сыроварню за раз можно загрузить 120 литров молока, на выходе получаем 13 килограмм сыра. Значит, сыром становится 12% от одного литра молока. Но многое зависит от жирности, — поясняет Максим Харлампьев, отмечая, что самое жирное молоко дают коровы якутской породы — почти вдвое выше, чем у обычных. — Да и вкусовые качества сыра из такого молока уникальны. Если бы нам удалось восстановить поголовье якутского скота, то якутский сыр мог бы стать мировым брендом».

В его ближайших планах обзавестись постоянными покупателями и сделать так, чтобы бренд «Лекеченский сыр» получил известность. Пока Максим Харлампьев изучает рынок, и цены на свою продукцию сдерживает на низком уровне.

«Работаю в основном по частным заказам. Обычно коллективы предприятий города Вилюйска заказывают крупные партии сыра. Потихоньку формируется база постоянных клиентов. Что касается населения родного села — лекеченцы давно привыкли видеть сыр моего производства у себя на столе, многие по вкусу уже распознают сорта», — пояснил предприниматель.

По его словам, ему поступило предложение о сотрудничестве от гипермаркета в Якутске: «Думаю, это хорошая возможность для бизнеса. Во любом случае, надо расширять производство. Уже сейчас задумываюсь о расширении ассортимента: ведь многие твердые сорта сыра могут храниться до двух лет, а «качотта», которую я сейчас делаю, например, сохраняет свежесть в течение лишь 30−60 суток».

Информация о предпринимателе и его производстве в Якутии активно распространяется через соцсети. Жители республики призывают поддержать земляка, приобретая его продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, нехватку качественных сыров сильнее всего почувствовали жители России после введения в стране контрсанкций на ввоз ряда продуктов из ЕС и США.