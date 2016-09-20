Москва, 20 сентября, 2016, 05:49 — ИА Регнум. Количество уголовных дел в отношении водителей, предлагавших взятку сотрудникам ГИБДД, за период с начала 2016 года возросло более чем в шесть раз по сравнению с данными за предыдущий год. Соответствующие данные озвучил начальник московского управления ГИБДД Виктор Коваленко в интервью газете «Коммерсантъ».

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По словам полковника, в текущем году в отношении водителей, предлагавших взятку инспекторам ДПС, заведено уже 45 уголовных дел по статье 291 УК «Дача взятки должностному лицу», тогда как за весь 2015 год было возбуждено всего семь таких дел.

Комментируя данную ситуацию, Коваленко пояснил, что статья 291 УК «активно стала использоваться», и выразил надежду на изменение в «мировоззрении» российских автовладельцев.

«Инспектор предупреждает водителя о том, что попытка дать взятку противозаконна и он может быть привлечен к уголовной ответственности. Если тот настаивает, то, учитывая, что в патрульных машинах идет запись, вызываются сотрудники Следственного комитета, возбуждаются уголовные дела, водителя привлекают к ответственности», — отметил полковник.

По его словам, в ближайшее время инспекторов ДПС также планируется оснастить носимыми видеорегистраторами, что должно «серьёзно облегчить общение участников движения и сотрудников Госавтоинспекции» и «не только свести к минимуму коррупционные риски, но и защитить в правовом плане сотрудников полиции».