Барнаул, 20 сентября, 2016, 05:40 — ИА Регнум. Результаты выборов, состоявшихся в регионе 18 сентября 2016 года секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов расценивает, как победу партии власти.

Светлана Шаповалова Выборы в Алтайском крае. Баннер «Единой России» в Барнауле

«Мы имеем гарантированные пять мандатов на выборах в Государственную Думу и, по оперативным данным, 43−44 места на выборах в Алтайское краевое Законодательное Собрание. Мы отстояли курс Президента, губернатора, команды «Единой России» на выборах в Алтайском крае», — заявил он, подчеркнув, что партия удовлетворена результатом голосования.

Секретарь регионального отделения также сообщил, что уже 22 сентября единороссы проведут заседание регионального политсовета, на котором будет принято решение о создании фракции «Единая Россия» в АКЗС седьмого созыва, а уже на следующей неделе состоится конференция регионального отделения, где будут определены кандидатуры, которые «Единая Россия» планирует выдвинуть на пост спикера краевого парламента.

«У нас нет сомнений в том, что это будет представитель фракции «Единая Россия», — подчеркнул Борис Трофимов.

сайт «ЕР» Секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов

Напомним, в День голосования алтайские единороссы известили о том, что задокументировали более 50 нарушений, выявленных наблюдателями на выборах.

К примеру, в Камне-на-Оби члены комиссий выезжали на надомное голосование без наблюдателей. В Барнауле несколько человек были пойманы на попытке вынести бюллетени с участков.

В связи с этим Борис Трофимов поделился интересным наблюдением о том, как появившаяся в день выборов негативная информация о возможной отмене его результатов повлияла на реакцию жителей региона.

«Мы делали экзитполы, и понимали, с каким результатом идем мы и наши оппоненты. Но в районе 12 часов увидели резкое снижение количества ответов за «Единую Россию» и рост отказавшихся отвечать. Именно в это время по федеральным телеканалам прошло заявление председателя Центризбиркома о том, что выборы в Алтайском крае могут быть аннулированы, а по фактам нарушений будут заведены уголовные дела. К вечеру, когда Элла Александровна Памфилова признала, что факты не подтвердились, и эта информация прошла в СМИ, наши избиратели оправились от шока, и данные экзитполов выровнялись», — рассказал Борис Трофимов.

По его словам, результаты голосования под сомнение поставлены не будут.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на десятки сообщений о, якобы, имевших место коммерческих подвозах избирателей на участки, официального подтверждения применения «каруселей» до сих пор не нашлось. А, якобы, «случайно» заснятое планирование нарушения в штабе единороссов склонны расценивать, как провокацию.

В единый день голосования — 18 сентября — в Алтайском крае выбирали депутатов Госдумы и краевого парламента. Итоговая явка составила 40%.