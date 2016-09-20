Новосибирск, 20 сентября, 2016, 06:16 — ИА Регнум. Следователи завершили расследование уголовного дела по факту смерти депутата законодательного собрания Новосибирской области Оксаны Бобровской. Дело закрыто в связи со смертью мужа Бобровской Никиты Тисленко, который, по версии следствия, и привел в действие взрывное устройство, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.

sledcom.ru Уголовное дело закрыто

Уголовное дело было возбуждено по статьям «убийство двух лиц» (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «незаконное приобретение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 26 ноября взорвался автомобиль депутата новосибирского областного парламента Оксаны Бобровской. В машине находились на тот момент сама Бобровская и ее муж.

Правоохранительные органы изначально искючили версию о теракте и склонялись к тому, что мужчина из ревности решил убить супругу и себя, он был спецназовцем и вполне мог привести в действие гранату Ф-1, которая взорвалась в автомобиле.

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Оксана Бобровская баллотировалась в заксобрание Новосибирской области от «Единой России» в 2015 году в одномандатном округе №24. После ее смерти на округе прошли довыборы. По итогам единого дня голосования 18 сентября, мандат достался единороссу Сергею Конько (он набрал 43,66% голосов).