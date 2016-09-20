Москва, 20 сентября, 2016, 05:29 — ИА Регнум. Россельхознадзор в конце сентября проведёт в Москве встречу с представителями фитосанитарной службы Египта для обсуждения случаев поставок заражённой растительной продукции в Россию. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Россельхознадзор подтверждает готовность проведения 26 сентября двусторонней встречи с компетентной службой Египта с целью обсуждения сложившейся ситуации в связи с регулярным выявлением заражённых партий растительной продукции египетского происходения, поставляемых на территорию России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что от египетской стороны получена информация о согласии проведения встречи в Москве.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Россельхознадзоре сообщили, что с 22 сентября вводятся ограничения в отношении поставок египетской продукции высокого фитосанитарного риска.

Как проинформировал глава российского ведомства Сергей Данкверт, за истекший период 2016 года было выявлено 47 случаев поставки в Россию зараженной вредителями растительной продукции из Египта. При этом, по его словам, несмотря на настоятельные просьбы, меры по обеспечению фитосанитарной безопасности растительной продукции, поставляемой в Россию, приняты не были.