Манила, 20 сентября, 2016, 05:20 — ИА Регнум. Иностранные инвесторы выводят деньги с Филиппин — бизнес «боится» вкладывать деньги в страну, возглавляемую президентом Родриго Дутерте, сообщается в экономическом репортаже CNBC 20 сентября.

atkearney.com Доллар

В репортаже сообщается, что с фондового рынка страны идет отток капитала, который уже привел к кризису и инфляции национальной валюты. За последний месяц, с 15 августа по 16 сентября, индекс Philippine Stock Exchange снижался каждую неделю, ситуация на рынке Филиппин является худшей среди всех восточно-азиатских фондовых рынков.

При этом до президентства Дутерте, который занимает высший пост в стране всего два месяца, Филиппины показывали максимальный рост в регионе.

Президент Филиппин: Будет «много смертных казней»

А вот сам Дутерте, в отличие от инвесторов, похоже, уже ничего не боится.

18 сентября президент Филиппин пообещал продолжить в стране спорную с точки зрения международного права войну с наркотиками, которая уже унесла сотни жизней и стала предметом критики президента США Барака Обамы.

Ранее Дутерте ответил на критику американского президента, назвав его «сыном шлюхи», а также обвинил США в «геноциде» мусульманского населения Филиппин во время оккупации в начале 1900-х годов.

Кроме того, Родриго Дутерте успел «отметиться» резкими заявлениями в адрес Китая, с которым Филиппины ведут давний спор за территории в Южно-Китайском море, а также оскорблением Генерального секретаря ООН — в ответ на требование соблюдения прав человека в стране Дутерте назвал Пан Ги Муна «дураком».