Барнаул, 20 сентября, 2016, 05:12 — ИА Регнум. Уборочная кампания в Алтайском крае близится к окончанию. По данным регионального управления сельского хозяйства, зерновые и зернобобовые культуры аграриям региона осталось обмолотить с 14% площадей, а валовой сбор зерна уже превысил 4 миллиона 350 тысяч тонн.

Светлана Шаповалова Уборка зерновых на Алтае

Гречиху обмолотили с 57% засеянных ею в этом году участков: урожай, в среднем, на 15% выше прошлогоднего. Причем, с 560 тысяч гектаров гречихи аграрии планируют получить до полумиллиона тонн фирменного продукта.

«Если вы посеяли пшеницу и получили 25 центнеров с гектара, в денежном выражении это условно 25 тысяч. Если вы посеяли сою и получили 20 центнеров с гектара, то вы получили 56 тысяч. Экономическая составляющая, маржинальность — в два раза выше», — пояснил в программе «Вести-Алтай» генеральный директор ООО «Кадниковское» Юрий Калинин.

Впервые за последние четверть века хлеб в России закупает Китай: алтайскую квоту — 54 тысячи тонн яровой пшеницы и около 12 тысяч тонн рапса — фасуют уже в мешки. Исполнительный директор Корчинского элеватора Павел Боляк рассчитывает, что в этом году Алтайский край выйдет на лидирующие позиции и покажет один из первых показателей не только в регионе, но и в стране.

Напомним, характерной особенностью уборочной кампании-2016 является возобновление работы целого ряда законсервированных элеваторов (Барнаульский, Шипуновский, Ребрихинский и Михайловский элеваторы, — прим. ИА REGNUM). Для участия в зерновых интервенциях этих предприятиях проведены дорогостоящие мероприятия по восстановлению и модернизации технологических линий.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае на хранение интервенционного фонда претендуют 18 элеваторов. В случае успешного прохождения аккредитации, у сельхозтоваропроизводителей региона государство сможет закупить до 300 тыс. тонн зерна по фиксированным высоким ценам.

Губернатор Александр Карлин рассчитывает, что по итогам уборочной кампании-2016 регион получит не менее 5 миллионов тонн зерна.