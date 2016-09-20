Оклахома-сити, США, 20 сентября, 2016, 05:01 — ИА Регнум. Сотрудник полиции США застрелил безоружного темнокожего мужчину во время проверки автомобиля в городе Талса, штат Оклахома, передаёт Associated Press.

hanoi.vn Свобода

Руководитель местного управления полиции Чак Джордан предоставил журналистам видеозапись инцидента, сделанную с вертолёта.

На кадрах видно, что мужчина по требованию полиции поднял руки, но при этом продолжал медленно направляться к своему внедорожнику. После этого правоохранители обезвредили мужчину электрошокером, а следом выстрелили из табельного оружия.

Как установлено, погибший Теренс Кратчер не был вооружён. В его автомобиле никакого оружия также обнаружено не было.

Сообщается, что сотрудник полиции, застреливший мужчину, временно отстранён от исполнения служебных обязанностей. По факту произошедшего ведётся проверка.

Напомним, в июле издание The Washington Post приводило данные о том, что за период с начала 2016 года сотрудниками полиции в США при различных обстоятельствах был застрелен 491 человек, более половины из которых были афроамериканцами.

Данную проблему тогда же затронул президент США Барак Обама, заявив, что «за прошлый год полицией было застрелено более чем вдвое больше афроамериканцев, чем белых». «Это общеамериканский вопрос, которым должны озаботиться все честно мыслящие люди», — заявил глава Белого дома.