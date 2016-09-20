Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2016, 04:46 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама и премьер-министр Китая Ли Кэцян договорились начать переговоры по вопросу ядерных испытаний Северной Кореи, сообщает Reuters 20 сентября.

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Сообщается, что между представителями двух стран в понедельник состоялась встреча на Генеральной Ассамблее ООН, проходящей в Нью-Йорке, лидеры договорились «активизировать сотрудничество» в рамках Организации объединенных наций.

«Оба лидера осудили ядерные испытания Северной Кореи, проведенные 9 сентября, и решил усилить координацию для достижения денуклеаризации Корейского полуострова, в том числе активизировать сотрудничества в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении Белого дома по итогам закрытой встречи.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров с японским коллегой заявил, что Китай будет блокировать «бесполезные» санкции против КНДР в Совбезе ООН — по его словам, эта инициатива «вряд ли будет поддержана». Вопрос расширения санкций против КНДР обсуждался Совбезом ООН по инициативе Японии, Южной Кореи и США, после того, как 9 сентяря Северная Корея осуществила самое крупное ядерное испытание на своей территории.