Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2016, 04:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в рамках которой у российского министра запланирован ряд двусторонних встреч.

mid.ru Сергей Лавров — министр иностранных дел

Как ранее сообщили в МИД России, рабочая программа Сергея Лаврова в Нью-Йорке включает несколько десятков мероприятий высокого уровня, в том числе встреча с генеральным секретарём ООН Пан Ги Муном.

«Он примет участие в традиционных встречах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах, включая ОДКБ, БРИКС, ДВЗЯИ, международный «квартет» посредников по ближневосточному урегулированию и другие, а также в организуемых «на полях» Генассамблеи тематических мероприятиях высокого уровня по актуальным проблемам», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, 13 сентября в Нью-Йорке открылась 71-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В рамках этого международного форума государствами-членами ООН обсуждается широкий спектр наиболее актуальных проблем глобального и регионального уровня.