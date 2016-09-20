Париж, 20 сентября, 2016, 04:17 — ИА Регнум. Согласно новому исследованию социологов, 28% французских мусульман исповедуют радикальные версии ислама, такие как «салафизм», около 14% молодых мусульман выступают за введение норм Шариата, сообщает Daily Express 20 сентября.

granitegrok.com Радикальный исламизм

Исследование, проведенное Институтом Монтеня, выявило, что в наибольшей степени радикальному исламизму подвержены молодые мусульмане, от 15 до 25 лет. «Уровень радикализма» также имеет положительную корреляцию с безработицей и отсутствием образования.

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Ученые подчеркивают, что исследование не носит «политический» характер, однако предлагают ряд решений, которые могли бы помочь правительству преодолеть проблему радикального исламизма и связанного с ним религиозного экстремизма. «То, что мы пытаемся сделать, — это создать данные, которые позволят анализировать сложные вопросы, основываясь на фактах, а не на впечатлениях», — сообщил журналистам один из авторов исследования, социолог Фани Анор.

Тем не менее в докладе, посвященном исследованию, Анор выдвинул идею, что обеспечение более молодых французских мусульман работой с полной занятостью может остановить «маргинализацию» мусульманских общин страны и в какой-то степени поможет преодолеть экстремизм.