Москва, 20 сентября, 2016, 04:14 — ИА Регнум. В Москве может появиться беспилотное такси с технологией интеллектуального распределения заказов. Соответствующие переговоры с автопроизводителями начал сервис «Яндекс.Такси», сообщила руководитель PR-проектов сервиса Элина Стависка.

Беспилотный геликоптер.

«Яндекс.Такси» ведёт переговоры с автопроизводителями по поводу беспилотного такси, о начале тестирования этой технологии. Мы видим огромный потенциал в совмещении беспилотных авто и технологий интеллектуального распределения заказов: с учетом дорожной ситуации и специальных пожеланий пользователей», — приводит слова представителя компании портал «М24».

Сообщается, что «Яндекс.Такси» заключила соглашение о сотрудничестве с ПАО «КамАЗ» по разработке системы полуавтономного управления автомобилем, основанного на комплексе технологий искусственного интеллекта: компьютерного зрения, машинного обучения, речевых технологий.

Также планируется разработать систему помощи водителю, которая будет способна удерживать машину в полосе, инициировать экстренное торможение, контролировать степень усталости шофёра.

Отмечается, что столичные власти выразили готовность сотрудничать с сервисами такси по данному вопросу. При этом в Мосгордуме отметили, что появление беспилотных такси потребует внесения изменений в правила дорожного движения и организацию специальных выделенных полос.

Воможных сроков появления беспилотных такси в российской столице на данный момент не называется.