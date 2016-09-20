Мосул, Ирак, 20 сентября, 2016, 03:52 — ИА Регнум. По сведениям корреспондентов Iraqi News, более двух десятков раненых бойцов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) были «разобраны» на органы самими террористами, сообщает Metro 20 сентября.

taringa.net Самопожирание

Журналистам стало известно о 23 боевиках, «расчлененных» в госпитале организации в Мосуле — медицинская служба ИГИЛ (запрещена в России) изъяла у мертвых и тяжело раненных бойцов почки, ткани кишечника и сердца.

Известно, что «черная трансплантология» является одним из источников дохода «Исламского государства» (запрещена в России), наряду с торговлей людьми, оружием, наркотиками и контрабандой нефти. Еще в мае 2015 года экстремистская организация выпустила специальную «фетву», разрешающую изымать органы у «неверных».

«Многие мусульмане нуждаются в трансплантации органов… Сохранение мусульманина от смерти является законной исламской обязанностью… Жизнь и органы отступника могут быть приняты безнаказанно», — говорится в фетве, которая была обнаружена и опубликована в декабре 2015 года американскими военными.

Однако до сих пор не сообщалось о разрешении ИГИЛ (запрещена в России) на «расчленение» тех, кого они сами считают «правоверными мусульманами», более того — собственных соратников.