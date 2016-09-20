Уфа, 20 сентября, 2016, 03:52 — ИА Регнум. Глава Башкирии Рустэм Хамитов, возглавлявший партийный список регионального отделения партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу, принял решение отказаться от депутатского мандата. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

bloknot-volgodonsk.ru Удостоверение депутата.

«Что касается моих планов, то я хочу продолжать работу в республике. Ещё только два года назад жители избрали меня главой Башкортостана. Я не могу их подвести. И у меня никогда не было мыслей о том, чтобы уйти куда-то, досрочно сложив полномочия», — заявил Хамитов на брифинге вечером 19 сентября.

Он отметил, что в республике остаётся «много нерешённых вопросов», и есть «скрытые темы, проблемы, которые требуют своего разрешения». «Планирую работать дальше, выполняя те обязательства, которые на себя взял. Собственно говоря, мне ещё три года работать до новых выборов. Поэтому уверен, что-то, что от меня зависит, я буду делать для нашего Башкортостана, для жителей республики», — сказал Хамитов.

Напомним, как сообщил на брифинге 19 сентября председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев, явка избирателей в единый день голосования в республике составила 72,23%.

На выборах в Государственную думу в Башкирии по партийным спискам «Единая Россия» получила 58,73% голосов избирателей, КПРФ — 18,45%, ЛДПР — 9,75%, «Справедливая Россия» — 6,27%. В пяти из шести одномандатных округов победу также одержали кандидаты от «Единой России», в одном округе — кандидат от «Гражданской платформы».