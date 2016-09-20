Москва, 20 сентября, 2016, 03:23 — ИА Регнум. В течение суток 19 сентября подписаны соглашения о примирениис представителями ещё восьми населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хомс и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

.ntv.ru Перемирие.

Уточняется, что общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 640.

«Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооружённых формирований в населённом пункте Муаддамиет-эш-Ших в провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра», — говорится в документе.

На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 69 вооружённых формирований.

Сообщается также, что при участии российской стороны продолжено оказание гуманитарной помощи сирийскому населению. В частности, в населённые пункты Зама (провинция Латакия) и Кафат (провинция Хама) доставлен гуманитарный груз, основу которого составили продукты питания — сахар, мука, рис, мясные и рыбные консервы, общей массой около пяти тонн.

«Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — информируют в Минобороны России.