Москва, 20 сентября, 2016, 03:11 — ИА Регнум. Режим прекращения огня в Сирии за сутки 19 сентября был нарушен 53 раза на территории провинций Алеппо, Дамаск, Хама, Деръа, Латакия и Хомс. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики

В частности, в провинции Алеппо незаконными вооружёнными формированиями из стрелкового оружия, самодельных реактивных систем залпового огня и миномётов были обстреляны населённый пункт Шейх-али-Кобтани и крепость Карьят-Халаб, кварталы Рамуси, Аз-Загра, цементный завод, торговый центр и дорогу «Кастелло» в городе Алеппо.

В провинции Дамаск террористы обстреляли населённые пункты Хараста, Кабун и Хауш-Харабу, кварталы Эль-Хамадани, Эль-Абасин и позиции правительственных войск в районе квартала Эль-Хамадани в городе Дамаск.

«Из самодельных реактивных систем залпового огня и миномётов боевики обстреляли населённые пункты Маан в провинции Хама, Этбаа в провинции Деръа, а также позиции подразделений Вооружённых сил Сирии в районах горы Эль-Махрук в провинции Хама и населённого пункта Осман в провинции Деръа», — говорится в документе.

В провинции Хомс обстрелам из миномётов подверглись населённые пункты Керад-Дасния, Хомс, Кафр-эль-Абед, Мешерфаи Ард-эль-Джабурин, в провинции Латакия — Раша, Кинсибба, Нахшебба и крепость Тубал.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября военное командование Сирии объявило о прекращении действия согласованного Россией и США режима прекращения огня, обвиняя повстанцев в подрыве соглашения.

В своём заявлении сирийские военные отметили, что боевики неоднократно нарушили перемирие, вступившее в силу 12 сентября, а также сообщили, что незаконные вооружённые формирования воспользовались моментом для мобилизации и получения дополнительного вооружения, устраивая нападения на занимаемые правительством САР территории.