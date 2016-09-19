Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Завтра в ООН состоится общеполитическая дискуссия Генассамблеи ООН, посвещенная вопросам конфликтав Сирии и ситуации с беженцами в Европе, сообщает Центр новостей ООН 20 сентября.

antetours.com Штаб-квартира ООН, Нью-Ёрк

Первыми выступят президенты Бразилии и США, затем — президент Чада и президент Франции. Также на завтра назначены выступления президентов Турции, Аргентины, Словакии, Польши, Южной Африки, Египта, Нигерии, Уганды, Португалии, Мексики, Монголии, Сенегала, Туниса, Перу и Малави, премьер-министров Великобритании и Канады, королей Иордании, Марокко и Испании.

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До этого, в понедельник, 19 сентября, в Генеральной Ассамблее состоялся Саммит по той же проблематике, на котором были сделаны доклады по ситуации с миграцией в Европе и войной в Сирии, состоялись выступления и заявления мировых лидеров, послов ООН, представителей организаций сирийских беженцев. Участники саммита одобрили «Нью-Йоркскую декларацию» по вопросам беженцев и войны в Сирии.