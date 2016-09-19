Пхеньян, 20 сентября, 2016, 02:52 — ИА Регнум. Военные КНДР провели успешные наземные испытания нового ракетного двигателя высокой мощности, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

warfiles.ru Испытания нового ракетного двигателя

Отмечается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично посетил космический центр Sohae на западе страны, где проводились испытания.

Как указывается в сообщении, успешное изготовление двигателя обеспечивает достаточную способность носителя для запуска различных видов спутников, в том числе спутников наблюдения Земли.

Как передавало ИА REGNUM, несколькими днями ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи сообщило, что Северной Корее удалось повысить точность попадания в цель своих баллистических ракет средней дальности.

По информации источника, три баллистические ракеты, запущенные Пхеньяном 5 сентября, упали в исключительной экономической зоне Японии в радиусе одного километра.