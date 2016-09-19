Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2016, 02:33 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама и премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади подтвердили намерение освободить иракский Мосул от «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) до конца года — об этом лидеры стран заявили в понедельник, на встрече в рамках проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Associated Press 20 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Селфи

«Это будет трудно. Это будет сложной задачей. Это потребует ресурсов», — заявил Обама.

Однако американский президент также сказал, что «иракские силы становятся все сильнее», поэтому у него «есть уверенность в победе».

«Мы надеемся, что в течение ближайших нескольких месяцев мы собираемся изгнать ДАИШ [«Исламское государство», ИГИЛ, организация запрещена в России — прим. ИА REGNUM ] из Мосула. Они должны быть раздавлены на земле», — подтвердил слова американского президента премьер Абади.

Победа в Мосуле, втором по величине городе Ирака, который ИГИЛ (запрещена в России) удерживает с 2014 года, может стать «поворотным моментом» в кампании против исламистов. Однако, по мнению ряда экспертов, говорить о скором взятии Мосула преждевреенно.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным военной разведки США за «несколько месяцев» армии Ирака при поддержке Пентагона удастся только сконцентрировать силы вблизи Мосула, о «победе» над исламистами в городе, где размещены основные силы и масштабные укрепления «Исламского государства» (запрещена в России) можно говрить только в перспективе двух-трех лет.

Однако Обама и Абади находятся под давлением собственных обещаний — президент США обещал «освободить Мосул до конца года» ещё в апреле, премьер-министр Ирака неоднократно заявлял о «скором взятии» твердыни исламистов в течение всего 2016 года.