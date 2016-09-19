Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2016, 02:27 — ИА Регнум. Подозреваемому в организации взрыва на Манхэттене в Нью-Йорке выходцу из Афганистана Ахмаду Рахами будут предъявлены обвинения по семи пунктам, передаёт агентство Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

svopi.ru Зал суда

Сообщается, что одно из обвинений будет касаться покушения на убийство, ещё два связаны с применением оружия.

Как передавало ИА REGNUM, в результате взрыва в центре Нью-Йорка в ночь на 18 сентября получили ранения 29 человек. Позднее полицией было обнаружено ещё одно несработавшее взрывное устройство.

По подозрению в причастности к взрыву был арестован 28-летний выходец из Афганистана, проживавший в Нью-Джерси, Ахмад Хан Рахами.