Лесбос, Греция, 20 сентября, 2016, 02:04 — ИА Регнум. На греческом острове Лесбос горит лагерь для нелегальных мигрантов, пожарным не удается сдержать огонь, сообщает Reuters 20 сентября.

kathimerini.gr Пожар в лагере для нелегальных мигрантов на острове Лесбос, Греция

По сообщениям полиции и пожарных острова, пожар начался в понедельник после волнений в одном из лагерей беженцев на Лесбосе. На данный момент огнем охвачена значительная часть поселения, тысячи человек спасаются бегством. Ситуацию затрудняет плотность застройки и перенаселенность лагеря.

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По официальной информации, в лагерях беженцев на греческом острове Лесбос, находящемся на «Балканском пути» миграции с Ближнего Востока в Европу, в настоящий момент размещены около 5650 мигрантов при их заявленной вместимости 3500 человек.