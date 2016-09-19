Алеппо, Сирия, 20 сентября, 2016, 01:44 — ИА Регнум. «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещена в России) удалось отбить высоту Таль Хаджар вблизи города Эр-Рай, из которого террористы были выбиты турецкой армией, сообщает Al Masdar News 20 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не угадал

Бои за Таль Хаджар продолжались в течение всего понедельника, к вечеру 19 сентября исламисты «отчитались» о захвате стратегической высоты. В результате контратаки продвижение ополченцев, поддерживаемых армией Турции, на оплот ИГИЛ (запрещена в России) в поселении Аль-Баб остановилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября турецкая армия начала наступление на позиции боевиков «Исламского государства» (запрещена в России) на севере провинции Алеппо. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью военных и про-турецких отрядов ополчения является «расширение зоны безопасности» на севере Сирии и уничтожение «оплота» исламистов в поселении Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо. В ходе наступления турецкой армии удалось увеличить контролируемую территорию до 900 квадратных километров, боевики были выбиты из города Эр-Рай.