Щёлково, Московская область, 20 сентября, 2016, 01:23 — ИА Регнум. Самолёт Ил-62 Воздушно-космических сил России вечером 19 сентября совершил вынужденную посадку на аэродроме в Подмосковье после обнаружения неисправности на борту. Об этом сообщили ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

kpcdn.ne ИЛ 62 ВКС

Уточняется, что инцидент произошёл около 20:00 мск. «При выполнении планового полёта сработал световой сигнализатор неисправности одной из вспомогательных систем двигателя самолёта Ил-62 ВКС России. После доклада руководителю полетов, несмотря на возможность продолжения полета, было принято решение о выключении одного из четырёх двигателей, у которого сработал сигнализатор неисправности», — сообщили в ведомстве.

Выработав топливо, самолёт совершил посадку на военном аэродроме Чкаловский Московской области. Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме. Причина срабатывания сигнализатора неисправности в настоящее время устанавливается.