* запрещённая в России организация

Абуджа, 20 сентября, 2016, 01:18 — ИА Регнум. Террористы «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сожгли деревню на северо-востоке Нигерии и отрубили голову главе поселения, сообщает Associated Press 20 сентября.

R1.llb.be Похороны жертв религиозного экстремизма

Как стало известно журналистам со слов выживших жертв нападения, в понедельник утром группа исламистов устроила резню в деревне Талари. Боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезглавили главу поселения Бо Лавана и его сына, расстреляли еще двоих жителей деревни, после чего ограбили и сожгли дома в поселении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 сентября армия Нигерии выбила боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из поселения Мафа, также расположенного на северо-востоке страны. В ходе операции правительственных войск были освобождены 43 человека и 500 коров.

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С 31 августа нигерийские военные начали масштабное наступление на позиции «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Борно. Командующий операцией Лаки Ирабор заявил об «окончательном уничтожении» группировки в течение двух недель, однако пока добиться победы над самой жестокой исламистской группировкой в мире не удалось.

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ