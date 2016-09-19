Тирасполь, 20 сентября, 2016, 01:07 — ИА Регнум. Счетная палата Приднестровья завершила проверку некоммерческой организации «Стабилизационный фонд ПМР». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Верховного совета ПМР, которому были представлены итоги проверки, единственным учредителем организации оказалось «физическое лицо» — нынешний президент ПМР Евгений Шевчук.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

В проверяемый период с 5 мая 2012 года по 1 марта 2016 года на счета организации было перечислено 82,9 млн рублей ПМР ($7,3 млн по нынешнему курсу). Около 30% этой суммы было перечислено на счета Администрации президента. «Основным видом деятельности негосударственного стабилизационного фонда являлось перераспределение поступающих денежных средств», — отметили в парламентской пресс-службе.

Основными донорами «Стабфонда» Шевчука выступали государственные предприятия энергетического комплекса. Тратились деньги по распоряжению Евгения Шевчука — на приобретение товарно-материальных ценностей, в том числе служебного транспорта, выполнение работ и оказание услуг в пользу министерств и ведомств, оплату их счетов, выплаты материальной помощи сотрудникам и даже уплату взноса в долевое строительство жилья.

Депутаты Верховного совета назвали это «вопиющими фактами нарушения Конституции». «Виновные должны нести ответственность», — заявил депутат Андрей Сафонов.

«Случай, когда Основной Закон нарушает его гарант, — беспрецедентный, но не удивительный на фоне того, что общественности стало недавно известно о других теневых схемах вывода и нерационального использования финансовых средств, в том числе бюджетных», — сказал депутат Александр Коршунов.

Депутат Татьяна Туранская, являющаяся соратницей Шевчука, попыталась парировать тем, что часть средств фонда все же ушла на оказание материальной помощи и лечение защитников ПМР, других социальных групп, материально-техническое обеспечение правоохранительных органов, других силовых структур.

«Все это надо финансировать, но не из какого-то частного фонда, превратившегося в теневой параллельный бюджет, а из государственной казны, — ответил глава парламентского комитета по экономике Александр Мартынов. — Так поступать всем нам, в том числе и главе государства, предписывает Конституция, гарантом которой является президент. Приобретение жилья и служебного транспорта чиновникам, прием делегаций — это не социальные расходы. Налицо факты как минимум превышения служебных полномочий… Мы в очередной раз убедились, что деньги в республике есть, но они почему-то не в бюджете».

«Деньги воруются у народа, нарушители закона должны ответить за содеянное», — заявил депутат Олег Леонтьев. «Вор должен сидеть в тюрьме», — подвел итог обсуждению другой парламентарий Виктор Гузун.

Ответственному комитету ВС было поручено подготовить проект постановления по итогам рассмотрения отчета Счетной палаты. Депутаты выразили намерение направить материалы проверки в прокуратуру, Следственный комитет и КГБ, проинформировать об ее итогах коллег из Госдумы, а также Администрацию президента РФ, поскольку речь идет об использовании российского газа.

В правительстве ПМР назвали состоявшееся в Верховном совете обсуждение «попыткой «сенсационного заявления» о якобы незаконной деятельности Стабилизационного фонда Приднестровской Молдавской Республики». В Кабмине уверяют, что фонд был создан и действовал законно. «Все товарно-материальные ценности, оплаченные за счёт средств Фонда, получены государственными органами и состоят на учете соответствующих министерств и ведомств. Сам Фонд имуществом не обладает, и в интересах лиц, входящих в органы управления Фонда, имущество не приобреталось», — утверждают в правительстве.

Президент Шевчук прокомментировал скандал в ходе встречи с жителями Каменского и Рыбницкого районов ПМР. Он также заявил, что деятельность фонда полностью соответствует действующему законодательству, а все обвинения «являются надуманными и не подтверждены фактами».

В том же духе Шевчук прокомментировал предъявленные ему обвинения в нецелевых растратах средств газового спецсчёта, где аккумулируются деньги, собираемые с граждан и предприятий за потребленный российский газ, за который власти Приднестровья с «Газпромом» не расплачиваются, а распоряжаются по своему усмотрению. «Факты переворачиваются и коверкаются с целью дезинформации приднестровского общества. Нас не запугать!» — заявил Шевчук.

Напомним, на декабрь 2016 года в Приднестровье намечены президентские выборы. Основная борьба, как ожидается, развернется между нынешним приднестровским президентом Евгением Шевчуком и оппозиционными силами в лице контролирующей конституционное большинство в Верховном совета партии «Обновление» и поддерживающей ее крупнейшей в ПМР торгово-промышленной группы «Шериф», кандидатом которой может стать нынешний спикер парламента Вадим Красносельский.

В апреле вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева выступила с жесткими обвинениями в адрес президента ПМР Евгения Шевчука. Она заявила, что при непосредственном участии Шевчука и его «друзей» за последние месяцы у государства с помощью фирм-прокладок и офшорных схем были украдены не менее $100 млн, из-за чего республика оказалась на грани экономической катастрофы.

Антюфеева также обвинила Шевчука в допуске молдавских таможенников для работы на территории ПМР, охарактеризовав этого как «откровенное предательство и измену». Кроме того, вице-спикер считает, что именно Шевчук своими действиями спровоцировал панику и «взорвал» валютный рынок республики. Она потребовала от Шевчука вернуть народу «присвоенные» $100 млн.

Для проведения депутатского расследования перечисленных нарушений Верховным советом была создана комиссия. К проверке прозвучавших обвинений также приступили КГБ и Следственный комитет ПМР. Позже в подконтрольном самому Шевчуку КГБ заявили, что завершили проверку по факту прозвучавших обвинений в государственной измене, и по результатам проверки «в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в действиях Е. В. Шевчука состава преступления».