Польша, 20 сентября, 2016, 00:58 — ИА Регнум. В польском городе Злоценец обнаружена «капсула времени», заложенная нацистами более 80 лет назад, сообщает пресс-служба национального музея города Щецин.

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Уточняется, что послание было оставлено в 1934 году. Содержавшиеся внутри капсулы вещи находятся в отличном состоянии. Среди них — газеты за апрель 1934 года, монеты, фотографии Адольфа Гитлера и две копии его книги «Майн кампф».

В капсуле содержались также рукописные послания и документы, которые музей обещает в ближайшем времени опубликовать.