Мадрид, 20 сентября, 2016, 00:39 — ИА Регнум. Золотой призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, испанский теннисист Рафаэль Надаль признал факт употребления им запрещённых препаратов с разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA), передаёт El Espanol.

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По утверждению спортсмена, он принимал вещества, внесённые в список запрещённых, для лечения коленей, но «никогда не употреблял ничего для повышения спортивных показателей».

Факт употребления запрещённых веществ ещё одним чемпионом Олимпиады-2016, британским бегуном Мо Фара, также подтвердил его пресс-секретарь, сообщает газета Daily Mail.

По его словам, в одном из случаев, который имел место в 2008 году, речь шла о лечении травмы, а в 2014 году запрещённый препарат был введён спортсмену в больнице, куда он был доставлен после падения в обморок.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября хакерская группа Fancy Bear опубликовала на своём сайте четвёртую часть документов об употреблении спортсменами допинга, полученных в результате взлома баз данных WADA. В новом списке оказались 27 спортсменов из Аргентины, Канады, Дании, Испании, США, Бурунди, Франции и Великобритании.

Согласно новому пакету документов WADA, запрещённые препараты употребляли, в частности, испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский бегун Мо Фара и венгерский пловец Ласло Чех.